Schalke-Trainer Christian Gross nach Debüt-Pleite kämpferisch: "Die Hoffnung stirbt zuletzt"

Aber vor allem auch Fitness. Gross kündigte an, nach einer Einheit am Sonntag unter der Woche auch "sicherlich zweimal" zu trainieren. "Wir müssen hart arbeiten, dass wir alle fit kriegen für diese Mission. Das ist auch der Reiz an dieser Aufgabe", sagte der 66-Jährige. Seine Spieler sollten zudem am besten "jetzt schon den Fokus legen auf das Hoffenheim-Spiel". Im Heimspiel gegen die Kraichgauer kann Schalke einen Negativrekord einstellen. Sollte S04 auch das 31. Liga-Spiel in Folge nicht gewinnen, würden die Gelsenkirchener den Negativrekord von Tasmania Berlin einstellen, die in der Saison 1965/66 ebenfalls so lange ohne Erfolg blieben. Ebenfalls prekär ist die Lage der Schalker in der Tabelle. Mit vier Punkten aus nunmehr 14 Spielen ist die Gross-Elf abgeschlagen Tabellenletzter.