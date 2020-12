Philosophie, Transfers, Bentaleb: So plant Christian Gross "die Mission" Schalke 04

Mit großer Entschlossenheit geht Christian Gross seine Herkulesaufgabe als Trainer von Schalke 04 an. "Man muss versuchen, die Spiele mit positiver Aggressivität anzugehen. Ohne das geht es nicht", sagte der am Sonntagnachmittag als Nachfolger des vor neun Tagen entlassenen Manuel Baum vorgestellte Schweizer: "Es ist extrem wichtig, dass ich den Ehrgeiz der Spieler spüre. Ich will eine mutige und clevere Mannschaft auf dem Platz. Daran müssen wir jetzt in kurzer Zeit arbeiten." Der 66-Jährige, der sich im vergangenen Sommer eigentlich schon aus dem Trainer-Geschäft zurückgezogen zu haben schien, unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende - im Erfolgsfalle könnte er sich aber wohl auch ein längeres Engagement vorstellen.

