Schalke-Trainer David Wagner bestätigt: Saison für verletzten Kapitän Omar Mascarell gelaufen

Vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr) verkündete Trainer David Wagner aus Sicht von Schalke 04 eine personelle Hiobsbotschaft. Für den verletzten Kapitän Omar Mascarell ist die Saison gelaufen. „Er wird nicht mehr spielen in dieser Saison“, berichtete der Coach. Für Amine Harit und Jean-Clair Todibo, der im Training umknickte und sieben bis zehn Tage fehlen wird, kommt ein Einsatz in Berlin ebenfalls nicht in Frage. Zudem fehlt der gelbgesperrte Weston McKennie. Für den nach acht Monaten Pause ins Training zurückgekehrten Vize-Kapitän Benjamin Stambouli kommt ein Einsatz ebenfalls zu früh, der Franzose soll aber eventuell als moralische Unterstützung mitreisen.

Schalke droht bei Union Einstellung eins Negativrekordes

Angesichts der Negativ-Serie von elf Spielen ohne Sieg ist das Auftreten seiner Spieler in Berlin-Köpenick laut Wagner der ultimative Charaktertest. „Es ist die Ehre, die jeder Spieler hat, sich dem Wettkampf zu stellen und erfolgreich gestalten zu wollen“, sagte der 48 Jahre alte. „Hunger, Wille, Gier“ erwartet Wagner von seiner Mannschaft bei den „Eisernen“, um die Misere zu beenden. „Wir werden am Sonntag, 15.30 Uhr, da sein, uns stellen und zeigen, dass wir es besser können.“ Sollte Schalke das Auswärtsspiel in Berlin nicht gewinnen, wäre der Vereins-Negativrekord aus der Saison 1993/1994 von zwölf sieglosen Bundesliga-Partien nacheinander eingestellt.

