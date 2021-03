Schalke-Trainer Grammozis erklärt: So sehen meine Pläne für den Neuaufbau aus

Zumindest abseits des Platzes geht es beim FC Schalke 04 auch offensiv. In mehreren Interviews hat der neue Trainer Dimitrios Grammozis seine Pläne für den Neuaufbau bei dem stark abstiegsbedrohten Bundesligisten bekräftigt. "Ich habe ja bewusst den Eineinhalb-Jahres-Vertrag unterschrieben", sagte der 42-Jährige der Bild-Zeitung: "Ich genieße es bei allem Druck erst einmal, in diesem großartigen Verein zu trainieren." Beim 0:0 gegen den FSV Mainz 05 am Freitag habe er gesehen, "dass die Mannschaft gewillt ist, alles reinzuhauen". Er mache sich erst einmal keine Gedanken, "ob ich verbrannt werde oder nicht".

Anzeige

Derr Abstieg scheint aber kaum noch abwendbar. Als Tabellenletzter haben die Königsblauen bereits neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16. "Wir sind hier angetreten, um mit den Jungs etwas zu bewegen, und die haben Lust darauf und geben Gas - am Ende werden wir dann schauen, wo wir landen", sagte Grammozis, der als bereits fünfter Trainer in dieser Saison an der Schalker Seitenlinie steht, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.