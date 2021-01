Schalke-Trainer Gross bestätigt: Huntelaar "gute Option für die Bank" gegen FC Bayern

Diese Probleme scheinen also behoben. Und in Gelsenkirchen hoffen sie darauf, dass mit ihm ein Schub kommt. In der Halbzeit gegen Köln soll Huntelaar sogar das Wort in der Kabine ergriffen haben, was er später bestätigte. Besprochen worden sein soll dem Holländer zufolge "was in der ersten Halbzeit nicht so gut geklappt hat und was wir besser machen können". Und Schalke spielte im zweiten Durchgang tatsächlich besser - kassierte dennoch den späten Gegentreffer zur Niederlage.