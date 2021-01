Schalke-Trainer Gross äußert sich: Deshalb macht eine Huntelaar-Rückkehr für S04 Sinn 

Trotz des fortgeschrittenen Alters wäre der Holländer aus Sicht des Coaches eine Verstärkung - nicht nur auf dem Platz. "Wenn ein Spieler mit dieser Erfahrung, Aura und Persönlichkeit, sich nochmal bei uns reinhängen würde, wäre es fantastisch" , sagte Gross und verwies auf den Sieg gegen Enschede. "Das gestrige Spiel hat gezeigt, dass er noch über Abschluss-Qualitäten verfügt." Der kurz vor Schluss eingewechselte Huntelaar war am Donnerstag mit zwei späten Toren zum Matchwinner avanciert und hatte dabei Fertigkeiten offenbart, die Schalke-Fans derzeit schmerzlich vermissen.

Am Donnerstag war publik geworden, dass sich Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider um eine Rückkehr des Ex-Nationalspielers der Niederlande bemühe. Der frühere Real- und Milan-Stürmer hatte zwischen 2010 und 2017 insgesamt 125 Tore für S04 geschossen - so viele wie zuvor nur Vereinsikone Klaus Fischer, dessen 210 Treffer wohl unerreicht bleiben. Huntelaar selbst bestätigte die Schalker Avancen gegenüber ESPN, eine Entscheidung gab er noch nicht bekannt: "Ajax ist stabil, hier kann ich vielleicht eine Meisterschaft feiern. Schalke hat große Probleme, sie brauchen mich mehr. Ich werde (...) eine Nacht darüber schlafen." Ajax-Trainer Erik ten Hag kündigte indes an, um Huntelaar zu kämpfen.