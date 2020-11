Schalke-Trainer Manuel Baum über die Krise des Klubs: "Machen Schritte nach vorne"

Es sind Zahlen, die jedem Fan des FC Schalke 04 Sorgen bereiten: Mit nur drei Punkten aus sieben Spielen ist der Ruhrpott-Klub aktuell Vorletzter in der Bundesliga, zudem ist S04 nach dem 2:2 gegen Mainz 05 am vergangenen Wochenende nun schon saisonübergreifend seit 23 Liga-Partien ohne Sieg. Auch unter dem aktuellen Schalke-Coach Manuel Baum, der die Mannschaft als Nachfolger des entlassenen David Wagner seit dem 3. Spieltag betreut, stellte sich bislang keine Besserung ein. Im Interview mit Sky hat der Trainer nun über die Gründe der Schalker Krise gesprochen. Anzeige

So fange die Krise bereits im Kopf an: "Woran liegt es, dass wir nur zwei Mal aufs Tor schießen oder wir im letzten Drittel Probleme haben, Tore zu schießen? Oder dass wir nach Gegentoren - gerade in der Anfangsphase - in uns zusammengefallen sind und gar keine Fantasie mehr gefunden hatten, selbst Tore zu erzielen?" Dies seien einige Fragen gewesen, die sich Baum und sein Trainerteam nach der 0:4-Niederlage gegen RB Leipzig Anfang Oktober gestellt hätten, verriet der Schalke-Coach. Die Antworten müsse man mithilfe einer Diagnostik finden: "Es gibt dann nicht diesen einen Knopf, auf den man drückt. Oft ist es eine komplexe Situation. Es gilt, verschiedene Ursachen zu finden, um das Symptom, nämlich die fehlenden Ergebnisse und Leistungen, dann zu beheben", erklärte Baum.

Er müsse sich in Gesprächen mit Spielern und dem Vereinsumfeld zunächst ein Bild der aktuellen Situation machen: "Wir greifen Ursachen an, und am Ende des Tages werden Symptome behoben, die offensichtlich sind. Wie zum Beispiel ausbleibende Ergebnisse", so der ehemalige Augsburg-Trainer. Im Moment mache Schalke laut Baum bereits "Schritte nach vorne". Der Coach mahnt jedoch zur Geduld: "Es sind noch kleine Schritte, aber in Mainz konnte man, wie ich finde, schon einen etwas größeren Schritt sehen, der sich leider noch im Ergebnis widerspiegeln konnte. Man muss aber aufpassen, dass man sich nicht selbst betrügt und glaubt, der nächste Schritt wird schon von allein kommen", sagte Baum. Die Mannschaft müsse "schon noch ein paar Prozent draufpacken, um es zu schaffen, ein Spiel zu gewinnen".