Schalke-Trainer Tedesco erklärt Uth-Aus gegen Manchester City - Garantie für Fährmann

Selten kam dem FC Schalke 04 ein Champions-League-Spiel wohl so ungelegen wie diesmal. Denn derzeit hat der sportlich in bedrohliche Schieflage geratene Revierklub ganz andere Sorgen als den Auftritt bei Manchester City. Neun Spieltage vor dem Ende der Saison kämpft das Team von Trainer Domenico Tedesco in der Bundesliga um den Klassenerhalt.

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Anzeige

"Charakter-Frage": Das sagt Trainer Domenico Tedesco zu Mark Uth

Der 33-Jährige räumte vor dem Abschlusstraining in der City Football Acadamy am Montag ein, dass es angesichts der „prekären und hochgefährlichen Situation“ in der Liga nicht leicht sei, alles auszublenden. Gleichwohl gelte die volle Konzentration nun der Partie am Dienstagabend (21 Uhr - hier im Liveticker) beim englischen Meister. „Natürlich sind wir Außenseiter. Wir brauchen einen besonderen Tag“, betonte Tedesco. „Aber wir sind stolz, die deutsche Flagge hochhalten zu dürfen. Wir wollen alles versuchen und unsere kleine Chance nutzen.“

Nicht mit dabei sein werden wie schon beim Auswärtsspiel gegen Werder Bremen am Freitag die Schalke-Profis Mark Uth und Amine Harit. Nach Informationen von Skysoll der einmalige Nationalspieler Uth eine Trainingseinheit der Schalker geschwänzt und daraufhin bei Tedesco in Ungnade gefallen sein. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärte er das Aus von Harit und Uth vielsagend: "Da geht es auch um eine Charakter-Frage. Da entscheiden wir uns bewusst PRO gewisse Spieler und nicht gegen andere."

Fährmann wird gegen Manchester City spielen

Sportvorstand Jochen Schneider bestätigte bei Sky, dass Uth am kommenden Wochenende beim Heimspiel gegen RB Leipzig wieder zum Schalker Aufgebot gehören werde. Es habe ein klärendes Gespräch gegeben, bei dem alles ausgeräumt wurde.

Sicher spielen wird Torwart Ralf Fährmann, der bereits im Hinspiel zwischen den Pfosten stand: "Das habe ich gesagt, dazu stehe ich auch. Wir haben eine super Situation mit beiden Keepern. Das macht es nicht einfach. Aber Ralle hat es einfach verdient", so Tedesco.

Nach dem 2:3 im Hinspiel glauben nur unverbesserliche Optimisten an den Viertelfinal-Einzug in der Königsklasse. Zu unterschiedlich sind die Voraussetzungen, zu groß ist die sportliche Kluft zwischen dem englischen Meister und dem deutschen Vizemeister. Für Sky-Experte Lothar Matthäus sind die Chancen kaum messbar. „Die Schalker sind zu 99,9 Prozent ausgeschieden. Sollten sie es noch schaffen, wäre es eines der größten Wunder in der Geschichte der Champions League“, sagte der Weltmeister von 1990 im dpa-Interview.

Internationale Pressestimmen: Schalke 04 gegen Manchester City! Der FC Schalke 04 hat das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City denkbar knapp verloren. Das schreibt die internationale Presse zur Partie! ©

ANZEIGE: 50% auf 6-teiliges Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.