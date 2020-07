Schalke-Trainer David Wagner erklärt Aussagen auf Krisen-PK: "Kein Bekenntnis zum Mittelmaß"

Der FC Schalke 04 befindet sich ein einer der größten Krisen der Vereinsgeschichte. Sportlich spielten die Königsblauen in der Rückrunde wie ein Absteiger, blieben 16 Bundesliga-Spiele ohne Sieg. Hinzu kommen finanzielle Probleme mit Verbindlichkeiten in Höhe von 197 Millionen Euro aus dem Geschäftsjahr 2019 und der Wirbel um den ehemaligen Aufsichtsrats-Boss Clemens Tönnies. Angesichts aller Probleme kündigte Sportvorstand Jochen Schneider am Mittwoch auf der Saisonbilanz-PK der Schalker an, dass der Versuch, S04 wirtschaftlich zu konsolidieren, bedeute, dass in den kommenden zwei bis drei Jahren das Erreichen des Europacups nicht mehr als Ziel ausgegeben werde. Schalke-Trainer David Wagner hat darauf nun im Interview mit dem Kicker reagiert.