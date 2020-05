Schalke-Trainer Wagner steht trotz Pleiten-Serie zu Defensiv-Taktik - Ärger über "wahnsinnigen" Fehler

Trotz des elften Spiels in Folge ohne Sieg und der bitteren 0:1-Niederlage gegen den Tabellenvorletzten Werder Bremen steht David Wagner zu seiner Defensivtaktik. Das erklärte der Trainer des FC Schalke 04 auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Wenn die Mannschaft sich nicht sicher fühlt und nicht das Selbstvertrauen hat, ist es erst mal wichtig, ihr defensive Stabilität zu geben" , sagte der frühere Huddersfield-Trainer, dessen Spieler vor allem im ersten Durchgang extrem defensiv aufgetreten waren.

Aus einer Stabilität heraus könne man "dann wieder attackieren", betonte Wagner. Sein Plan ging aber nicht auf: nach 32 Minuten vertändelte Abwehrspieler Jean-Clair Todibo den Ball leichtfertig an der Mittellinie . Die Folge war ein Konter und das 1:0 durch Leonardo Bittencourt. Nach Wiederanpfiff trat Schalke deutlich angriffslustiger auf, kam aber zu keinen klaren Chancen und verlor am Ende das Duell der Krisen-Klubs.

"Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Eine mit einem eher defensiven Ansatz, um wieder Stabilität zu bekommen", sagte Wagner. "Um dann mehr dahin zurückzukommen, was wir eigentlich spielen wollen. Aber am Ende steht wieder eine Niederlage, am Ende steht wieder ein wahnsinniger individueller Fehler. Deshalb haben wir wieder verloren, auch wenn wir nicht viele Torchancen zugelassen haben."