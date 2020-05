Schalke-Trainer Wagner: Darum bleibt Schubert die Nummer eins - Nübel ohne weiteren Einsatz zum FC Bayern?

Schalke-Coach David Wagner hat bekräftigt, dass Keeper Markus Schubert auch bei einem möglichen Bundesliga-Neustart im Tor der Gelsenkirchener stehen wird. Somit muss Alexander Nübel, der den Klub zum Saisonende in Richtung FC Bayern verlassen wird, weiterhin auf der Bank Platz nehmen - womöglich bekommt er vor seinem Abgang damit gar keinen Einsatz mehr. Schon in den vergangenen beiden Schalker Pflichtspielen im DFB-Pokal gegen den FC Bayern und in der Liga gegen Hoffenheim hatte Schubert den Vorzug bekommen.

Nübel hatte sich bei der 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln am 29. Februar als zu fehleranfällig erwiesen - seitdem ist Schubert die neue Nummer eins. Gegenüber der Sport Bild verdeutlichte Wagner nun, dass diese Rangfolge so bleibt: "Ich habe vor Wochen gesagt, dass Markus Schubert – wenn er gesund bleibt – die restlichen Spiele in dieser Saison für uns bestreitet. Dabei bleibt es."

Wagner: Schalke-Torwartwechsel war "alternativlos"

Nach dem Köln-Spiel hatte der Schalke-Coach den Torwartwechsel bereits als "alternativlos" bezeichnet. "Ich denke, dass die Ereignisse in den letzten Wochen – sowohl sportlich als auch alles, was drumherum ist – keine andere Entscheidung zugelassen haben", so Wagner Anfang März.

