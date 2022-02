Schalke-Shop überlastet: Offenbar großer Ansturm auf Trikot ohne Gazprom-Logo

Der FC Schalke 04 konnte bei seinen Fans offenbar mit einem Sondertrikot punkten: Das Dress ohne Gazprom-Logo, das die Spieler beim Auswärtsspiel in Karlsruhe trugen, wurde am Montag in limitierter Stückzahl verkauft. Der Online-Shop der Schalker war daraufhin zwischenzeitlich nicht zu erreichen.