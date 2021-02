Schalke-Ultras gelangten vor Derby offenbar ins Teamhotel - Polizei äußert sich zu Vorfällen am Stadion

Das aufgrund der sportlichen Misere angespannte Verhältnis zwischen Schalke 04 und den eigenen Fans hat sich rund um das Derby am Samstagabend gegen Borussia Dortmund weiter verschärft. Wie die Bild berichtet, seien 20 bis 25 Ultras vor der Partie sogar bis in einen Besprechungsraum des Mannschaftshotels vorgedrungen, hätten dort statt des kompletten Teams aber nur Sportvorstand Jochen Schneider und Teammanager Sascha Riether angetroffen. Das Duo habe die Situation beruhigen und auflösen können. Anschließend sei es vor der Unterkunft zu einem friedlichen Austausch zwischen den Anhängern sowie Torhüter Ralf Fährmann und Abwehrspieler Sead Kolasinac gekommen.

"Natürlich ist so ein Vorfall in der Spielvorbereitung nicht förderlich. Wir haben die Situation aber schnell deeskaliert und in Gesprächen gelöst", sagte Schneider der Bild. Im Anschluss an die Schalker 0:4-Niederlage gegen den BVB erhitzte sich die Atmosphäre erneut. Nachdem es unmittelbar nach Abpfiff zu tumultartigen Szenen vor dem Stadion gekommen war, bei denen einige Fans versuchten, in die Arena zu gelangen, arbeitete die Gelsenkirchener Polizei die Situation am Sonntag auf.