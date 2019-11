Trotz Elfmeter-Wirbel: Schalke 04 schlägt Union Berlin und zieht mit Tabellenführer Gladbach gleich

Der FC Schalke 04 ist neuer Tabellen-Zweiter der Bundesliga - trotz großen Ärgers über einen umstrittenen Elfmeter-Pfiff : Die Königsblauen setzten sich nach Toren von Neuzugang Benito Raman (23. Minute) und Suat Serdar (86.) mit 2:1 (1:1) gegen Union Berlin durch. Union-Stürmer Marcus Ingvartsen (36.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 für den Aufsteiger vor der Pause per Elfmeter. Das vermeintliche Foul von Schalke-Verteidiger Matija Nastasic an den Berliner Robert Andrich, das zum Strafstoß führte, löste unter den Fans allerdings heftige Diskussionen aus. Anhand der TV-Bilder ist nicht zu erkennen, dass Andrich überhaupt getroffen wurde.

Traumtor! Benito Raman schießt Schalke gegen Union Berlin sehenswert in Führung

Bei der Stadion-Rückkehr des Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies gelang den Schalkern damit der vorzeitige Sprung auf Tabellenplatz zwei. Die Gelsenkirchener sind durch den den Sieg nun punktgleich mit Tabellenführer Borussia Mönchengladbach, besitzen allerdings die schlechtere Tordifferenz und haben ein Spiel mehr absolviert. Für Union endet mit der Niederlage eine Serie mit drei Liga-Siegen in Folge. Am vergangenen Spieltag besiegte das Team von Trainer Urs Fischer Gladbach mit 2:0.

Schalke 04 mit schwacher Anfangsphase gegen Union Berlin

Schalkes Torwart Alexander Nübel spielte bei einem völlig verunglückten Abschlag vor 61.837 Zuschauern in der ausverkauften Veltins-Arena den Ball vor die Füße von Ingvartsen. In dessen anschließenden Schuss warf sich Matija Nastasic, der Ball verfehlte das Tor knapp. Damit nicht genug, Union machte weiter Druck. Nur drei Minuten nach der ersten Torchance zog Marius Bülter ab. Nübel klärte mit dem Unterarm. Von Schalke war bis dahin nichts zu sehen.

Videoschiedsrichter greift nach zweifelhaften Elfmeter-Pfiff nicht ein

Von der Führung hielt die Hausherren das aber nicht ab. Nach einer Hereingabe in den Strafraum der Gäste legte Ozan Kabak den Ball per Kopf auf Raman ab, der freistehend mit einem krachenden Volleyschuss erfolgreich war. Der 25 Jahre alte Belgier polierte seine Bilanz mit vier Toren und zwei Vorlagen in den vergangenen fünf Partien auf.

Wer glaubte, die Bemühungen der Berliner, die auch noch Abwehrmann Keven Schlotterbeck nach nicht mal einer halben Stunde verletzt auswechseln mussten, wären damit erstmal eingedämmt, der sah sich getäuscht. Einen Kopfball von Sebastian Andersson parierte Nübel noch. Beim Elfmeter in den Winkel von Ingvartsen war Schalkes 23 Jahre alter Keeper machtlos. Für Diskussionen sorgte allerdings die Entscheidung von Daniel Schlager, nach der Aktion von Nastasic gegen Robert Andrich an der 16-Meter-Linie auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Ein grober Körperkontakt war nicht zu erkennen, der Video-Referee griff aber auch nicht ein.

Schalkes Trainer David Wagner musste in der Pause die richtigen Worte gefunden haben, seine Mannschaft trat nun dominanter auf. Von Union ging weniger Gefahr aus als in der ersten Halbzeit, in der die Gäste neun Schüsse aufs Schalker Tor abgegeben hatten. Die erneute Schalker Führung schien nur eine Frage der Zeit, die Eisernen wurden müde. Die Schalker Fans und auch Tönnies, der sein Amt nach umstrittenen Äußerungen, die vielfach als rassistisch empfunden wurden, hatte ruhen lassen, mussten aber dennoch lange zittern, bis Serdar für den späten Sieg sorgte.