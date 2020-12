Christian Gross leitet erstes Schalke-Training - Mark Uth und Frederik Rönnow wieder dabei

Nach seiner Vorstellung am Sonntagnachmittag hat Christian Gross am Montag seine erste Einheit als Trainer von Schalke 04 geleitet. Der 66-Jährige tritt die Nachfolge des vor rund eineinhalb Wochen entlassenen Manuel Baum an und soll die seit 29 Bundesliga-Spielen sieglosen Gelsenkirchener zum Klassenerhalt führen. Gross war während seines Trainingsdebüts darum bemüht, das richtige Maß zwischen Lockerheit und klarer Ansprache zu finden. "Es ist extrem wichtig, dass ich den Ehrgeiz der Spieler spüre. Ich will eine mutige und clevere Mannschaft auf dem Platz. Daran müssen wir jetzt in kurzer Zeit arbeiten", hatte der Schweizer am Vortag erklärt.

