Schalke-Vorstand schwört Fans und Mitglieder auf "entscheidende Monate" ein - Rückendeckung für Schneider?

Die Not ist groß beim FC Schalke 04: Zu den akuten Finanzproblemen des Revierklubs mischt sich in den vergangenen Monaten auch immer mehr der sportliche Misserfolg. Seit nun 26 Spielen sind die abstiegsbedrohten Knappen ohne Sieg in der Bundesliga, gehen mit mageren drei Punkten in den elften Spieltag. Die Unzufriedenheit ist groß im Verein, besonders bei den passionierten Anhängern. Bekannt für seine treuen Fans, scheint Schalke aber mehr und mehr das Vertrauen des eigenen Anhangs zu verlieren. In einem Appell-Schreiben an die eigenen Mitglieder und Fans, das am Donnerstagmittag auf der Vereins-Homepage hochgeladen wurde, wirbt der Klubvorstand um Unterstützung.

Anzeige