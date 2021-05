Bericht: Schalke 04 denkt über Rückkehr von Torwart Timon Wellenreuther nach

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 ist laut Informationen des TV-Senders Sport1 auf der Suche nach einem zweiten Torwart, der mit Routinier Ralf Fährmann (32) konkurrieren kann. Demnach soll der Revierklub an einer Rückkehr von Timon Wellenreuther interessiert sein. Der 25-Jährige stand bereits von 2013 bis 2017 unter Vertrag bei S04.

In Gelsenkirchen schaffte er den Sprung von der U19 in den Profi-Kader und wurde durch eine Verletzung des damaligen Stammkeepers Fabian Giefer sogar kurzzeitig Schalkes Nummer eins. In dieser Zeit bestritt er acht Bundesliga-Spiele, lief gegen Real Madrid zweimal in der Champions League auf und löste damit Bernd Leno als jüngsten deutschen Keeper der Königsklasse ab. Derzeit spielt Wellenreuther beim belgischen Erstligisten RSC Anderlecht. Sein Vertrag läuft eigentlich noch bis Sommer 2024. Das Portal transfermarkt.de beziffert Wellenreuthers Wert mit 1,3 Millionen Euro.