Michael Rummenigge: Für Schalke 04 und Werder Bremen geht es nur um den Klassenerhalt

Schalke 04 gegen Werder Bremen – eigentlich ein tolles Spiel zweier Traditionsvereine. Eigentlich. Wenn ich mir aber die Entwicklung und den Bundesliga-Auftakt der beiden Mannschaften anschaue, erwarte ich einen grausamen Kick, der wahrscheinlich mit einem Unentschieden enden wird. Wobei ich den Bremern noch eher einen Sieg zutraue. Unabhängig vom Ausgang der Partie denke ich, dass beide Klubs große Probleme haben werden, die Klasse zu halten. Um mehr kann es für sie nicht gehen.

Werfen wir zunächst einen Blick auf Werder: Nachdem man sich in der vergangenen Saison nur über die Relegation noch vor dem Abstieg retten konnte, wollte man aus alten Fehlern lernen. Hat man aber nicht. Beim 1:4 gegen Hertha BSC wurde genauso weitergewurschtelt wie zuletzt. Trainer Florian Kohfeldt, der mir auch nicht immer einen souveränen Eindruck macht, hat einfach nicht das Spielermaterial, um einen Platz im sicheren Tabellenmittelfeld anzustreben. Die wirtschaftlichen Probleme lassen eben keine großen Sprünge zu und müssen wirklich groß sein. Anders kann ich mir sonst nicht im Ansatz erklären, warum man versucht, Milot Rashica zu verkaufen.

Werder war mal Stammgast in der Champions League. Das ist zwar schon ein paar Jahre her – seitdem ist aber vieles schiefgelaufen. Es wurden die falschen Transfers getätigt. Zudem hatte man nach Otto Rehhagel und Thomas Schaaf keine Kontinuität mehr auf dem Trainerposten. Das Ende der Entwicklung sieht man jetzt. Die Gelder aus der Champions League gehen neben dem FC Bayern an Borussia Dortmund, RB Leipzig oder Borussia Mönchengladbach. Werder hat den Anschluss komplett verloren.

Wagner hat für Schalke nicht genug Emotionen Bei Schalke ist es nicht anders – wahrscheinlich sogar schlimmer. Wenn man 17 Bundesliga-Spiele nicht gewonnen hat, muss man alles hinterfragen. Wirklich alles. Auch den Trainer. Ich habe mit David Wagner 2007 den Lehrgang zum Fußball-Lehrer gemacht. Er ist ein sehr netter Kerl und ich mag ihn sehr. Für Schalke ist er mir aber zu ruhig. Für diesen Verein braucht man Emotionen, und die hat er nicht. Was ich nicht verstehe: Beim 0:8 in München hätte er doch irgendwann den Bus vor dem eigenen Tor parken müssen, um ein derartiges Debakel verhindern. Nach so einer Pleite steigt der Druck nun natürlich umso mehr. Vielleicht muss der Verein einen neuen Reizpunkt setzen.