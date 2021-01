SPORTBUZZER-Schalte mit Youri Mulder zur Schalke-Krise: Das erhoffe ich mir von Klaas-Jan Huntelaar

Waren der 4:0-Sieg gegen Hoffenheim vor anderthalb Wochen und die damit abgewendete Rekord-Negativserie schon alles, was Schalke 04 im Kampf gegen den Abstieg zu bieten hat? Danach folgten erst ein 1:3 bei Eintracht Frankfurt und nun am Mittwochabend ein 1:2 gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Köln. So wird es für S04 um den neuen Trainer Christian Gross schwierig mit dem Klassenverbleib. Anzeige

Der ehemalige S04-Profi Youri Mulder wirft in der SPORTBUZZER-Schalte einen Blick auf die Krise bei den Königsblauen. Der Niederländer, der mit Schalke im Jahr 1997 als Teil der "Eurofighter"-Truppe den UEFA-Cup gewonnen hat, sah vor allem gegen die Kölner gute Ansätze. Doch: Kritik übt er am Auftreten des Teams in der Schlussphase und den Einwechslungen von Coach Gross.

SPORTBUZZER-Schalte mit Youri Mulder zur Schalke-Krise: "Irgendwann muss der Knoten platzen"