SPORTBUZZER-Schalte: Löw plant Änderungen gegen Nordmazedonien – Guardiola als Bundestrainer?

Bei der Länderspiel-Premiere gegen Nordmazedonien will Joachim Löw den dritten Sieg in der WM-Qualifikation innerhalb einer Woche einfahren. Nach den Erfolgen gegen Island und Rumänien warnte der Bundestrainer aber vor dem Außenseiter. "Sie sind mit allen Wassern gewaschen", sagte Löw auf einer Pressekonferenz vor der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr, RTL) in Duisburg gegen den EM-Teilnehmer. Mit einem Sieg würde Löw die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg zur WM 2022 in Katar mit der Maximalausbeute von neun Punkten in der Gruppe J als Tabellenführer an seinen noch nicht benannten Nachfolger übergeben.

