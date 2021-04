"Schäme mich für unsere Leistung": Die Stimmen zum Spiel von Dynamo Dresden gegen Halle

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel

Markus Kauczinski (Dynamo-Coach): "Glückwunsch an Halle zum Sieg, der heute auch verdient war! Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit nur phasenweise immer mal wieder Situationen gehabt, wo wir etwas gefährlich geworden sind, wo Flanken kamen. Wir haben dann aber nicht die Durchschlagskraft gehabt, um wirklich gefährlich zu werden. Insgesamt war Halle immer diesen Tick giftiger, spritziger. An jeden Ball, der ins Mittelfeld reingespielt worden ist, sind wir nicht rangekommen. Wir haben es nicht geschafft, den Gegner wirklich unter Druck zu setzen. Wir haben dann das 1:0 gekriegt und uns erst nach der Halbzeit zumindest kämpferisch besser präsentiert. Mit dem 2:0, was zu einfach gefallen ist, wo immer wieder die Abstände zu groß gewesen sind, ist es dann am Ende wild geworden." ©