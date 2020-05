"Schappi, Schappi, Tor": Was macht eigentlich Ex-RSE-Torjäger und Schlitzohr Andreas Schaper?

Ja, der Jan Schlaudraff sei auch so ein Fuchs, sagt Andreas Schaper. Um zu verstehen, warum sich der frühere Torjäger Schaper und der ehemalige 96-Profi Schlaudraff einen Platz in der Kategorie Schlitzohr absolut verdient haben, muss man wissen, wie der heute 58-Jährige als Freistoßschütze für seine Mannschaften wie den SV Ramlingen/Ehlershausen und den Heeßeler SV immer wieder erfolgreich war. "Das hat immer wieder für verdutzte Gegner gesorgt" „Es geht doch darum, eine Situation zu erkennen und handlungsschnell zu sein. Das kann ich ziemlich gut. Wenn die Mauer des Gegners noch am Kämpfen war, hatte ich schon Augenkontakt mit dem Schiedsrichter aufgenommen. Und wenn ich das Gefühl hatte, dass er den Ball freigegeben hat, habe ich geschossen. Das hat ein paar Mal ganz gut geklappt und immer wieder für verdutzte Gegner gesorgt“, sagt Schaper. Mit einem Freistoß sorgte auch Schlaudraff vor fast neun Jahren für Irritation bei den Spielern von 1899 Hoffenheim. Auch er hatte Augenkontakt mit Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer und war der Meinung, dass er nicht warten muss, bis 1899-Torwart Tom Starke die Mauer gestellt hatte. Schlitzohr Schlaudraff schoss – und traf zum 1:0.

Für Schaper kamen Zuschauer von der Bierbude zurück Für die Zuschauer des RSE waren Freistöße der eigenen Mannschaft dank der Qualitäten von Schaper jahrelang der Zeitpunkt, schnell wieder von der Bierbude zurückzukommen. „Wenn wir einen Freistoß vor dem gegnerischen Tor hatten, haben die Zuschauer sofort „Schappi, Schappi, Tor“ gerufen, erinnert sich RSE-Klubchef Jürgen Stern. „Er war wirklich ein cleverer Junge.“ Freistöße waren aber längst nicht alles, was Schaper im Repertoire hatte. Mit seinen Toren schoss der trickreiche Angreifer Ramlingen in den 80er Jahren fast im Alleingang von der Kreisliga in die Landesliga. „Zielgenauigkeit und Disziplin im Abschluss waren meine Stärken. Ich war aber nicht der klassische, bullige Stürmer, ganz bestimmt nicht. Ich habe hinter den beiden Spitzen gespielt, das war perfekt. Wenn’s darum ging, Tore zu schießen, war ich immer dabei“, sagt Schaper. Und wie. Seine Topquote: außergewöhnlich. „In Ramlingen habe ich in einer Saison mal 46 Tore geschossen. Das war schon ganz ordentlich“, sagt Schaper, der in der Jugend von Fortuna Sachsenroß das Kicken lernte.

Neun Jahre lang RSE, immer mit der Acht auf dem Trikot Nach seinen ersten beiden Herren-Jahren bei der Fortuna wechselte er 1983 nach Ramlingen an den Akazienweg. „Der damalige RSE-Trainer Manfred Fricke, ein alter Fortune, hat mich mitgenommen. Damit begann das „Abenteuer Ramlingen“, sagt Schaper, der insgesamt neun Jahre lang das RSE-Trikot mit der Nummer Acht trug – unterbrochen nur von einem einjährigen Abstecher zum SV 06 Lehrte. „Wir sind mit Ramlingen dreimal aufgestiegen und haben es bis in die Landesliga geschafft – was ja nicht ganz so schlecht ist.“ Die drei Meisterschaften mit Ramlingen waren nicht die einzigen Triumphe, an denen Schaper maßgeblichen Anteil hatte. Wo er spielte, gab es am Ende der Saison fast immer etwas zu feiern. „Wichtig waren mir die Aufstiege – und davon gab es in meiner Laufbahn acht. Da war die schöne Zeit in Ramlingen, weil der Klub gut und familiär durch Alfred Runge und Jürgen Stern, die den Verein aufgebaut haben, geführt wurde. Das haben wir dann auch in Heeßel geschafft, wo wir von der Kreisliga über die Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen sind“, sagt Schaper, der zudem Haimar/Dolgen und Uetze in die nächsthöhere Liga führte.

"Stiller Berater" beim Heeßeler SV Heimisch geworden ist der 58-Jährige beim Heeßeler SV, wo er auch als Trainer erfolgreich war. Dort kümmert er sich seit 15 Jahren als Vorsitzender des Fördervereins um die Unterstützung für den Leistungsfußball im Verein und sieht sich als „stiller Berater“ des Landesligateams. Und ab und an geht er auch noch auf Torejagd. „Ich bin seit ewigen Zeiten in Heeßel und spiele dort auch noch in der Ü50. Mit den alten Kumpels macht das Spaß, da geht es nicht mehr ums Gewinnen“, sagt Schaper. Na ja, zu verlieren ist auch heute immer noch nicht sein Ding. „Tore schießen wir immer noch. Und das Bier nach dem Spiel schmeckt immer ein bisschen besser, wenn man gewonnen hat“, sagt Schaper, der seit mittlerweile 42 Jahren bei der Ludwig Bertram GmbH, einem Traditionsunternehmen aus Hannover, arbeitet. „Ich habe in dem Unternehmen, in dem ich gelernt habe, auch Karriere gemacht und bin dort Mitgesellschafter und als Geschäftsführer für den Vertrieb zuständig. Da habe ich alles richtig gemacht.“