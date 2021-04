Scharfe Kritik aus Sachsen an Bundes-Notbremse: "Bankrotterklärung für den Breitensport"

Leipzig. Das neue Bundes-Infektions-Schutzgesetz ist "eine Bankrotterklärung für den Breitensport". Das erklärte der Landessportbund Sachsen (LSB) am Donnerstag. Die neue Corona-Regelung beinhaltet deutschlandweit einheitliche Beschränkungen, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. „Das ist ein harter Schlag für den organisierten Sport und besonders für sächsische Vereine ein großer Rückschritt“, kritisierte der Verband in einer Pressemitteilung.

