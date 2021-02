Scharfe Kritik an Oliver Bierhoff: Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge greift DFB-Direktor an

Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat das Verhalten von DFB-Direktor Oliver Bierhoff gegenüber Bundestrainer Joachim Löw als illoyal bewertet. "Ich muss offen und ehrlich sagen: Oliver Bierhoff tut im Moment immer so, als wäre er der große Aufräumer und Modernisierer beim DFB. Aber alles, was er in den letzten Tagen in seinen diversen Interviews kritisiert hat, trägt den Namen Oliver Bierhoff. Egal, ob es zum Beispiel seine Kritik am deutschen Nachwuchs oder der Trainerausbildung war", sagte Rummenigge in einem Sport1-Interview.

