Verbale Scharmützel vor Pokal-Spiel zwischen Hertha BSC und Schalke 04

Nach dem torlosen Unentschieden in der Bundesliga treffen Hertha BSC und Schalke 04 am Dienstagabend (20.45 Uhr) erneut aufeinander. Ein Sieger wird in diesem Spiel in jedem Fall ermittelt. Die beiden Trainer sind sich indes uneins über die Einschätzung des Spiels vom vergangenen Bundesliga-Spieltag.

Wagner erwartet die Hertha ähnlich destruktiv wie am vergangenen Freitag. „Ich gehe nicht davon aus, dass sie von ihrem Weg abweichen werden“, sagte Wagner und stichelte: „Der ist schon sehr pragmatisch. Aber auf ihre Art und Weise waren sie damit bislang erfolgreich, wenn man so will.“ Beim 0:0 in der Liga hatte das Team von Trainer Jürgen Klinsmann nicht einmal auf das Schalker Tor geschossen.

Wagner ließ zudem durchblicken, dass er auch Klinsmanns Interpretation des Spiels für eigenwillig hielt. Der frühere Bundestrainer hatte nach dem Spiel sinngemäß erklärt, dass sein Team besser im Spiel gewesen sei. „Mein Frau sagt in solchen Situationen immer: Was juckt es die Eiche, wenn die Sau sich an ihr reibt?“, so Wagner. Hertha und Schalke hatten sich in der Bundesliga erst am Freitag im Olympiastadion mit 0:0 getrennt. Im zweiten Duell nur vier Tage später wird der in der Winterpause neu verpflichtete Offensivspieler Krzysztof Piatek erstmals in der Startaufstellung stehen. Das garantierte Klinsmann bei einer Pressekonferenz am Montag und nahm den talentierten Polen gleich öffentlich in die Pflicht: „Sein Ziel muss es sein, einer der besten Stürmer der Welt zu werden.“

Piatek, der gegen Schalke in der Bundesliga nach einer guten Stunde eingewechselt wurde, nimmt diese Worte als Ansporn. „Ich bin gut in Form, hatte viel Spielpraxis in Mailand und bin 100 Prozent motiviert“, sagte der Stürmer. In der Winterpause war der 24-Jährige für 23 Millionen Euro vom italienischen Spitzenclub AC Mailand zum Hauptstadtverein gekommen, nachdem er dort durch den Zugang von Zlatan Ibrahimovic neue Konkurrenz erhalten hatte.

Er soll die stockende Offensive beleben, denn Hertha mangelte es in den vergangenen Wochen an Toren. „Wenn immer mehr Sicherheit eintritt und der Spielfluss besser wird, dann verschiebt sich das ganze Spiel Schritt für Schritt weiter nach vorne“, sagte Klinsmann. Der Coach setzt auch auf seinen neuen Topstürmer, damit endlich mehr Torerfolge gelingen: „Für uns ist es wichtig, ihn ins Spiel zu bringen, um mehr Druck nach vorne zu entwickeln und mehr Chancen herauszuspielen.“ Ganz auf Piatek will sich Klinsmann dann aber doch besser nicht verlassen und ließ am Dienstag sicherheitshalber schon mal Elfmeter üben. „Das machen wir extra“, sagte Klinsmann und lachte.

Hertha hatte im DFB-Pokal in Zweitligist Dynamo Dresden (5:4 im Elfmeterschießen) und in der ersten Runde gegen Regionalligist VfB Eichstätt (5:1) in dieser Spielzeit bislang noch keine übermächtigen Gegner. Trotz des Abstiegskampfes in der Bundesliga ist der Wettbewerb für den Tabellen-13. vor dem Duell mit dem Sechsten Schalke „extrem wichtig“, wie Manager Michael Preetz sagte: „Wir werden total fokussiert nach Gelsenkirchen gehen. Im Pokal gibt es nur eins: siegen oder fliegen. Wir werden alles investieren.“

