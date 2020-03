Schatzschneider über verzögerten Geldverzicht bei Hannover 96: "Schäme mich"

Niemand verzichtet gern auf Geld, wenn er nicht muss. Fußballprofis in Deutschland müssen nicht, sie können – oder dürfen ihren Beitrag leisten in der schlimmsten Krise der Vereine seit Bestehen der Bundesliga. Etwa bei der Hälfte der Klubs aus den beiden Profiligen verzichten Spieler auf Ge­halt – in der 1. Liga sind es mehr als in der 2.

Bei Schlusslicht Dynamo Dresden zeigten sich die Profis, Trainer und Manager früh solidarisch und verzichten bis zum 30. Juni auf 300 000 Euro Gehalt. Zusammengerechnet keine riesige Summe für den Einzelnen, aber eine große Geste. Und Hannover 96? „Die Bereitschaft ist da“, sagt der Sportliche Leiter Gerhard Zuber.