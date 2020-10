Schatzschneider stärkt 96-Trainer Kocak: "Ohne ihn wären wir in die 3. Liga abgestiegen"

Es geht schon um vieles für Hannover 96 im Derby gegen Eintracht Braunschweig - auch für Trainer Kenan Kocak. Nach der Niederlage in Osnabrück stehen die Roten und ihr Chefcoach besonders unter Druck. Am Rande der Partie stellte sich 96-Ikone Dieter Schatzschneider demonstrativ hinter Kocak.

"Er hat hier alles umgemodelt und ich unterstütze ihn dabei komplett. Er ist genauso ehrgeizig wie ich", sagte der 62-Jährige am Sky-Mikrofon. Vor allem der Aufwärtstrend in der Rückrunde der vergangenen stimmt ihn positiv. Seine These, inklusive verstecktem Seitenhieb gegen Ex-96-Coach Mirko Slomka: "Wenn Kocak nicht gekommen wäre, wären wir in die 3. Liga abgestiegen. Das ist Fakt."