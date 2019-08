"So entschieden und Feierabend": Schatzschneider schaut nicht mehr bei 96-Profis zu

Sie haben aber in einem Interview mit „11 Freunde“ vor der Saison gesagt, dass Sie Slomka nicht zutrauen, an seine alten Erfolge an­zu- knüpfen, und Sie die Mannschaft eher im Niemandsland der 2. Liga erwarten.

Hallo Herr Schatzschneider, Martin Kind sagte, Sie seien am Sonnabend beim 96-Spiel gegen Regensburg nicht in seiner Loge gewesen, weil Ihnen die Trainerwahl Mirko Slomka nicht gepasst habe. Stimmt das?

Harte Arbeit in 96-Reserve lohnt sich

Sie arbeiten also weiter als 96-Scout?

Klar, das ist ja mein Job. Ich hole den ja nicht aus Celle, weil ich als Briefträger arbeite, sondern weil ich Scout bin. Das ist mein Job, da was zu holen, und ich glaube, dass Christoph Dabrowski (Trainer der Reserve, d. Red.), und wie sie alle heißen, in den letzten Jahren da richtig was rausgeholt ha­ben. Wenn ich mal den Wert sehe, das sind bestimmt 30 bis 40 Millionen. Ob das Maina ist, ob das Anton ist, von dem ich hoffe, dass er wiederkommt und, und, und. Der Henne Weydandt, der Hübers – Mensch, es sind so viele da, Noah (Sarenren Bazee wechselte nach Augsburg, d. Red.) verkauft – das sind alles unsere Jungs. Da hat sich die Arbeit doch ge­lohnt.