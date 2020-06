"Europaweit Beachtung": Schaumburg-Lippischer Segler-Verein mit Oberwasser

Die Anfragen kommen aus der gesamten Republik. Vom renommierten Kieler Yachtklub oder vom Norddeutschen Regatta-Verein. Wie haben sie das hinbekommen auf dem Steinhuder Meer mit den ersten bundesweiten Segelwettfahrten in der Corona-Krise? An Pfingsten hatte sich der Schaumburg-Lippische Segler-Verein (SLSV) aufs Wasser vorgewagt.

Bernd Bühmann, Sportwart des SLSV, ist in diesen Tagen ein gefragter Mann. 20 Vereinen hat er das Hygienekonzept schon zur Verfügung gestellt, das von der Region Hannover abgenickt worden war und den Start möglich machte. Die meisten Regeln betrafen Vorbereitungen an Land. Aber auch weitere Details waren wichtig: So hatten die Crews auf den Jury-Booten Schutzmasken an Bord, sollten sie einen Gekenterten helfen müssen.

„Wir haben alle Zweifler überzeugt und sind vorangegangen“, sagt der 62-jährige Ex-Europameister und erwartet, dass weitere Ausrichter folgen werden. „Unsere Rennen haben europaweit Beachtung gefunden“, betont Bühmann, „sie haben Mut gemacht.“ Auf dem Steinhuder Meer soll die nächste Ranglistenregatta am 20. und 21. Juni folgen, beim SV Großenheidorn werden die OK-Jollen ablegen. Gut möglich, dass einige größere Rennen bis zum Herbst nachgeholt werden.