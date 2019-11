Champions League gegen Pro Recco: Schäumt Waspo 98 über?

Auch bei den Superstars läuft es nicht flüssig, das reicht den Wasserballern von Waspo 98 als Mutmacher. In der Champions League erwarten sie am Samstag (19 Uhr, Stadionbad) den Topfavoriten Pro Recco. „Um die zu schlagen, brauchst du echt Glück“, sagt der Waspo-Vorsitzende Bernd Seidensticker und zieht einen seiner speziellen Vergleiche: „Das muss so ein Tag sein, an dem du aufstehst und aus den Wasserhähnen fließt Bier. Und dann lässt du dir ein Bad ein.“