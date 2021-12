"Scheiß-Elfmeter": Handspiel-Ärger überschattet Topspiel zwischen BVB und FC Bayern

Handspiel - oder nicht? Diese Szene wird Fußball-Deutschland in den kommenden Tagen beschäftigen: Das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern ist durch einen strittigen Handelfmeter nach Eingriff des Videoschiedsrichters entschieden worden. BVB-Verteidiger Mats Hummels verursachte mit seinem vermeintlichen Handspiel den Strafstoß, den Bayern-Stürmerstar Robert Lewandowski schließlich in der 77. Minute zum 3:2-Endstand verwandelte. Die Dortmunder kritisierten Schiedsrichter Felix Zwayer wegen der Entscheidung scharf.

"Das find ich hart. Mats versucht, mit dem Kopf zum Ball zu gehen", sagte Dortmunds Kapitän Marco Reus bei Sky und ärgerte sich darüber, dass ihm ein Elfmeter verwehrt geblieben war: "Meine Elfmeterszene war auch 50:50. Das hätte er sich wenigstens anschauen müssen." Und Emre Can echauffierte sich: "Ich glaube, er sieht den Ball gar nicht. Es ist schade, dass so ein Scheiß-Elfmeter das Spiel entscheidet." BVB-Trainer

Marco Rose ärgerte sich bereits während des Spiels so sehr, dass er Gelb-Rot sah. "Ich glaube, dass der Elfmeter an Marco Reus, der nicht gegeben wurde, ein Elfmeter ist. Und ich glaube dass das Handspiel von Mats Hummels, wo er nicht mal den Ball sieht, wo er noch stolpert, wo er am Ende völlig unglücklich den Ball an die Hand bekommt, zumindest ein streitbarer Elfmeter ist", sagte der gefasste Coach nach dem Spiel. BVB-Stürmerstar Erling Haaland sprach im norwegischen TV von einer "skandalösen" Schiedsrichter-Leistung.