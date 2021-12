Menschenrechtsexpertin Schenk kritisiert Bayern-Bosse: Umgang mit Katar-Thema "völlig verkehrt"

Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn und Praesident Herbert Hainer, Jahreshauptversammlung 2021 des FC Bayern Muenchen eV / 25.11.2021 im Audi Dome / FOTO: Mladen Lackovic *** Chairman of the Board Oliver Kahn and President Herbert Hainer, Annual General Meeting 2021 of FC Bayern Muenchen eV 25 11 2021 at the Audi Dome PHOTO Mladen Lackovic © imago images/Lackovic