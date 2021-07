Schick-Rekordtreffer zu wenig für Tschechien: Dänemark auch dank kontroversem Eckball-Tor im Halbfinale

Das Märchen der dänischen Nationalmannschaft ist noch nicht zu Ende erzählt: Das Team von Trainer Kasper Hjulmand hat sich bei dieser Europameisterschaft sensationell unter die besten vier Teams des Turniers gekämpft. Im Viertelfinale am Samstagabend im aserbaidschanischen Baku gewann Dänemark mit 2:1 (2:0) gegen Tschechien. Treffer von Thomas Delaney (5. Minute) und Kasper Dolberg (42.) sorgten für den Triumph. Der tschechische Treffer durch Patrik Schick (49.), der mit seinem fünften Turnier-Tor einen nationalen Rekord einstellte, genügte nicht zum Sieg. Damit steht "Danish Dynamite" zum ersten Mal seit dem bis dato letzten Titel-Triumph 1992 ein einem EM-Halbfinale. Am Mittwoch im Londoner Wembley-Stadion ist dann der Sieger der letzten Viertelfinal-Partie zwischen der Ukraine und England der kommende Gegner. Anzeige

Die erste Halbzeit gehörte klar den Dänen. Hjulmand setzte auf die gleiche Anfangsformation, die Wales im Achtelfinale souverän mit 4:0 bezwungen hatte. Damit blieb auch Yussuf Poulsen von RB Leipzig nach weitgehend auskurierter Muskelverletzung zunächst nur der Platz an der Seite, sein Ersatzmann Kasper Dolberg hatte im Achtelfinale mit zwei Treffern geglänzt - und war nun auch im Viertelfinale ein echter Aktivposten. In der 5. Minute war es der 23 Jahre alte Stürmer der OGC Nizza, der durch starkes Pressing einen höchst zweifelhaften Eckball für Dänemark herausholte, der schließlich zum 1:0 durch BVB-Star Delaney per Kopfball nach Vorlage von Jens Stryger Larsen führte.

Doch ging vor der Ecke wirklich alles mit rechten Dingen zu? Schiedsrichter Björn Kuipers hätte offenbar erst gar nicht auf den Eckball entscheiden dürfen, wie die TV-Bilder vermuten lassen. An der rechten Seitenauslinie schoss der tschechische Verteidiger Ondrej Celustka den heraneilenden Dolberg an. Der Ball prallte vom Angreifer direkt ins Toraus - so schien es zumindest. Das Schiedsrichter-Team entschied trotzdem auf Ecke für Dänemark. Laut ARD, das die Partie am Samstag gemeinsam mit Magenta TV übertrug, habe keine Kameraeinstellung gefunden werden können, in der die Entscheidung der Referees hätte bestätigt werden können.





Angetrieben von der frühen Führung stürmte Dänemark nun nach vorn und bestimmte das Spiel. In Konsequenz fiel der zweite Treffer durch Dolberg kurz vor der Pause. Eine fantastische Außenrist-Flanke von Joakim Maehle verwandelte der Torjäger per Abnahme (42.).

Nach dem Seitenwechsel ging beim Hjulmand-Team etwas der Schwung verloren - vor allem nach dem Treffer von Leverkusen-Stürmer Schick nach Flanke von Vladimir Coufal (49.). Ein besonderes Tor für die Tschechen, da Schick mit seinem fünften Torerfolg bei dieser EM nicht nur in der EM-Torjägerliste mit dem Führenden Cristiano Ronaldo gleich zog - Schick stellte auch einen nationalen Rekord von Milan Baros ein. Dieser hatte bei der EM 2004 ebenfalls fünf Treffer erzielt - zu mehr wird es nach dem Viertelfinal-Aus bei diesem Turnier nun für den Leverkusener, der in der 79. Minute wohl aufgrund von Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden musste, nicht kommen.