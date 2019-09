Schick-Tross für Last-Minute-Transfer bei RB Leipzig

Leipzig. Macht RB Leipzig wenige Stunden vor dem Schließen des Sommer-Transferfensters den siebten Neuzugang klar? Am Montagmittag wurden auf dem Club-Gelände am Cottaweg zwei Nobel-Karossen mit tschechischem Kennzeichen gesichtet. Nach SPORT BUZZER-Informationen handelt es sich bei den Passagieren um Vertreter von Wunschspieler Patrik Schick, die für letzte Verhandlungen nach Leipzig gekommen sind.

Wechsel perfekt! RB Leipzigs Jean-Kevin Augustin verabschiedet sich via Instagram

Transferfenster schließt 18 Uhr

Der 1,86 Meter große tschechische Nationalspieler vom AS Rom wird seit Tagen als Ersatz für den am Sonntag zum AS Monaco verabschiedeten Jean-Kevin Augustin gehandelt. Wie beim französischen Stürmer soll es sich auch beim 23-jährigen Schick vorerst um einen Leihvertrag handeln. Bis 18 Uhr haben die Roten Bullen noch Zeit, den Deal unter Dach und Fach zu bringen.