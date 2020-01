Schicksalsspiele verloren: MTV Gifhorn und MTV Gamsen stehen vor dem Oberliga-Abstieg

MTV Gifhorn – SG STV/MTV Salzgitter 0:3 (16:25 13:25 12:25).

Der verlustpunktfreie Primus war eine Nummer zu groß für den MTV. „Die Salzgitteraner haben absolut konstant gespielt und sehr wenig Fehler gemacht. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann deren Aufstieg feststeht“, zollte Gifhorns Coach Werner Metz Respekt. Sein Team ist fast immer einem Rückstand hinterhergelaufen und hatte große Probleme mit der eingespielten SG.

MTV Gifhorn – TSV Giesen Grizzlys III 0:3 (21:25 21:25 18:25).

Von vornherein wurde allerdings ohnehin die Partie gegen Giesen priorisiert. Und gegen die Bundesliga-Drittvertretung lief’s auch besser als gegen Salzgitter. „In den ersten beiden Sätzen konnten wir lange mithalten, am Ende hat sich jedoch das Team durchgesetzt, das mehr Selbstvertrauen hat“, so Metz. Angesichts von neun Zählern Rückstand auf das rettende Ufer bei vier verbleibenden Spielen sagt Gifhorns Trainer: „Jeder, der rechnen kann, weiß natürlich um die Situation. Aber ich mache niemandem einen Vorwurf, wir haben reingehauen, was geht.“

Gifhorn: Zappi, Fiehring, Balzer, Bach, Sanduljak, Prokofiev, Buchmann, Lauterbach, Barde, Morgenstern, Fischer.

DJK Kolping Northeim – MTV Gamsen 3:0 (25:23 25:20 25:23).

Gamsen steht in der Tabelle vor Gifhorn, doch auch für den Vorletzten ist der Abstieg bei sieben Punkten Rückstand auf die rettenden Plätze sieben und sechs wohl nicht mehr abzuwenden. Dabei haute die Schwarz-Weißen beim bis dato Drittletzten nochmal alles rein. „Wir haben insgesamt ordentlich gespielt. Leider hatten wir aber zu viele Phasen dabei, in denen die Abwehr stark war, gleichzeitig der Angriff aber wackelte – und andersherum“, bilanzierte Angreifer Bastian Mechelk. „Hätten wir das besser in Einklang gebracht, wäre in allen drei Sätzen mehr drin gewesen. Am Ende hat es aber nicht gereicht.“ Gamsens Nummer 8 sagt realistisch: „Den Klassenerhalt werden wir nicht mehr schaffen. Ab jetzt befinden wir uns auf Abschiedstour in der Oberliga, in die wir aber alles reinlegen werden.“

Gamsen: Gohlke, Mi. Krauskopf, J. Mann, L. Mann, Mechelk, Andresen, Taterra, Kluge.