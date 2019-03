Bischofswerda sichert sich ersten Rückrundendreier

Dresden. Gerade noch rechtzeitig, so scheint es, hat Regionalliga-Aufsteiger Bischofswerdaer FV die Kurve gekriegt. Nach sechs Niederlagen in Folge, sicherten sich die Schiebocker am 26. Spieltag mit dem 2:1 (1:1)-Heimsieg über Viktoria Berlin die ersten Rückrundenzähler. Alexander Mattern (18.) und Tobias Heppner mit einem mächtigen Distanzschuss (78.) trafen für die Gastgeber, Marco Schikora nach einem kapitalen Schnitzer von Torwart Oliver Birnbaum zum zwischenzeitlichen 1:1 (39.).

Der Knoten ist geplatzt! Nach 6 Niederlagen in Folge ist unser BFV 08 zurück in der Erfolgsspur. Unsere Blau-Weißen...

Bautzen unterliegt beim Spitzenreiter gegen den Ex-Trainer

Budissa musste die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl spielen, weil Mateusz Ciapa unmittelbar vor der Pause nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (45.+2). Eine Szene, die man durchaus als Knackpunkt der Partie bezeichnen konnte und die bei vielen neutralen Beobachtern auf Unverständnis stieß. Sander zur Entscheidung von Betriebswirt Lars Albert (Muldenhammer): „Der Schiedsrichter soll eine Partie leiten und nicht entscheidend eingreifen. In der dritten Minute der Nachspielzeit einen Spieler des Feldes zu verweisen, hat nichts mit Fingerspitzengefühl zu tun, zumal er selbst zugegeben hat, dass schon die erste Gelbe Karte für Ciapa strittig war.“

In Bautzen wartet Petrik Sander weiterhin auf seinen ersten Dreier als Budissa-Coach. Beim Spitzenreiter in Chemnitz unterlagen die die Spreestädter unter den Augen ihres Ex-Trainers Torsten Gütschow mit 0:1 (0:0). Torschütze war ausgerechnet Daniel Frahn, der Budissas Torwart Christopher Schulz mit einem Kopfball überwand (54.). Frahn war wenige Tage vor dem Spiel vom Sportgericht „begnadigt“, eine Vier-Spiele-Sperre auf zwei Partien reduziert worden.

Neugersdorf im Abstiegskampf

Wie Sander wartet auch Thomas Hentschel in diesem Jahr noch auf den ersten vollen Erfolg seiner Neugersdorfer, die am Freitagabend mit 0:4 (0:3) in Babelsberg unter die Räder gekommen waren. Dabei hatte sein Team ordentlich mitgespielt, zweimal die Torumrahmung getroffen, mit Bocar Djumo den besten Mann auf dem Platz gestellt und sogar noch einen Foulelfmeter verschossen. „Die erheblichen Mängel im Defensivverhalten haben uns aber das Genick gebrochen“, weiß Hentschel. Drei Kopfball-Tore der im Schnitt viel kleineren Potsdamer waren bezeichnend. Den permanenten Kampf um den Ligaerhalt in Bautzen, Bischofswerda und Neugersdorf kommentiert Hentschel so: „Auf kurz oder lang wird sich nur ein ostsächsischer Verein in der 4. Liga halten. Und das wird auch nur mit der Bündelung der Kräfte, Finanzen und einer klaren sportlichen Philosophie möglich sein.“