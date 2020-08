Schiedsgericht entscheidet pro DFL: Eurosport-Kündigung von TV-Vertrag ungültig

Dieses Urteil gibt der Deutschen Fußball Liga (DFL) Planungssicherheit: Ein Sport-Schiedsgericht hat die Kündigung des laufenden TV-Vertrags von Eurosport für unwirksam erklärt, dies teilte die DFL in einer Mitteilung am Donnerstagabend mit. Eurosport hatte den Vertrag Ende April wegen der vorübergehenden Aussetzung des Spielbetriebs aufgrund der Corona-Pandemie einseitig beendet - dies sei allerdings nicht möglich, urteilte nun das Schiedsgericht. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Demnach besteht der Vertrag zwischen der DFL und Eurosport fort.

Der Eurosport-Mutterkonzern Discovery erklärte dazu in einer Stellungnahme an die Deutsche Presse-Agentur, man nehme die Entscheidung des Schiedsgerichts zur Kenntnis, die Begründung stehe noch aus. "Da es sich hier um rechtliche und wirtschaftliche Fragen handelt, werden wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare geben", hieß es weiter. In dem Streit geht es darum, ob Discovery/Eurosport wie ursprünglich vereinbart geschätzte 70 Millionen Euro an die DFL zahlen soll.