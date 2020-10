Schiedsgericht entscheidet: FC Schalke 04 trifft im DFB-Pokal auf den 1. FC Schweinfurt

Nun herrscht endlich Klarheit: Ein Schiedsgericht im Auftrag des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat nach wochenlangem juristischem Gerangel entschieden, dass der 1. FC Schweinfurt als bayerischer Teilnehmer in die erste Runde des DFB-Pokals einzieht. Die Schweinfurter treffen damit am Dienstag den 3. November (16.30 Uhr/Sky) im Nachholspiel der ersten Runde auf den FC Schalke 04. Der BFV verkündete das Urteil am Dienstagabend. Vorausgegangen war eine mündliche Verhandlung in Nürnberg am Montag.