Schiedsrichter-Assistent über das kaputte Netz bei RB Leipzig gegen Bayern: "Hat mich sofort an das Phantom-Tor in Hoffenheim erinnert"

Jan Seidel: Das war schon sehr kurios und es hat mich sofort an das Phantom-Tor in Hoffenheim erinnert. Deshalb war es auch wichtig, dass es geflickt wurde.

Ja, aber das war nicht so groß, dass ein Ball durchgepasst hätte, so wie es jetzt in Leipzig war. Und dieses Mal war es auch noch genau an einer Stelle, wo man von der Seite beispielsweise den Ball hätte durchköpfen können.

Es war zum Glück kein K.o.-Runden-Spiel, wo es beispielsweise Parallelspiele gibt und es wichtig ist, dass die Partien gleichzeitig angepfiffen werden. Aber der Kollege von Sky war nicht so begeistert, als ich ihm gesagt habe, was das Problem ist (lacht).

Wie hat er Ihre Leistung insgesamt eingeschätzt?

Die Schiedsrichter-Kommission hat sich telefonisch gemeldet und waren beide sehr zufrieden. Sie haben uns ein Lob ausgesprochen und waren auch erleichtert, dass es in so einem wichtigen Spiel keine strittige Szene gab. Und für uns war es eine große Ehre, nach dem Hinspiel nun auch das Rückspiel bekommen zu haben, das war eigentlich nicht zu erwarten.

Wie groß ist der Druck für Sie bei so einem Topspiel?

Es war sehr anstrengend, ich war mental richtig platt. Man hat schon sehr viel Druck verspürt, weil die mediale Aufmerksamkeit sehr groß war und es sportlich ja eine Vorentscheidung in der Meisterschaft geben konnte. Wir hatten auch allerhand zu tun, insgesamt gab es elf Abseitsentscheidungen, bei denen wir zum Glück immer richtig lagen und auch Daniel (Siebert, Schiedsrichter, d. Red.) hat einen Super-Job gemacht. Wir wissen auch, dass wir mit einem Fehler in so einem Spiel eine ganze Saison kaputt machen können - sowohl für die Mannschaften, als auch für uns. Und gerade, weil die beiden Mannschaften so hoch verteidigen, ist es auch körperlich ein anstrengendes Spiel gewesen.

Inwiefern?

Beide Teams verteidigen fast schon am Mittelkreis, wenn dann ein Ball in die Spitze kommt, dann müssen auch wir im Vollsprint hinterher, so ging es fast das ganze Spiel. Normalerweise laufe ich zwei bis drei Kilometer in einer Halbzeit, gestern waren es dreieinhalb pro Halbzeit. Mit dem Aufwärmen hatte ich am Ende neun Kilometer auf der Uhr, statt 1100 Kalorien habe ich 1300 verbrannt.