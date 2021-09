Wirbel um Dahoud-Rot: Rafati schlägt engere Zusammenarbeit zwischen Schiedsrichtern und Klubs vor

Das Regelwerk sieht für Abwinken zwar eine Gelbe Karte vor, in Dahouds Fall hält Rafati Aytekins Entscheidung aber für zu hart - zumal zum Zeitpunkt des Platzverweises erst 40 Minuten gespielt waren. "Die Schiedsrichter stehen unter Druck und Zugzwang, wenn es zu so einer Aktion kommt. Aber es muss einfach viel mehr mit der Persönlichkeit gearbeitet werden. Das habe auch ich in meiner aktiven Zeit verpasst, weil ich eher böse geguckt habe. Man darf nicht nur streng nach den Regeln pfeifen", sagt Rafati, der den Handlungsspielraum jedem Schiedsrichter selbst überlassen möchte.