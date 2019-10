Schiedsrichter bewusstlos geschlagen: Fußball-Chef in Hessen verurteilt Gewalt und kündigt härtere Strafen an

Der Präsident des Hessischen Fußball-Verbandes hat die Attacke gegen einen Schiedsrichter bei einem Kreisligaspiel im hessischen Münster verurteilt. "Wir sind schockiert über diesen neuerlichen Vorfall körperlicher Gewalt gegen unsere Schiedsrichter in Münster", sagte HFV-Chef Stefan Reuß am Montag. "Leider reißen die Meldungen von verbaler und körperlicher Gewalt gegen Schiedsrichter in jüngster Zeit nicht ab."