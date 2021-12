Schiedsrichter-Boss Fröhlich bestätigt: DFB verzichtet vorerst auf Einsätze von Felix Zwayer bei BVB-Spielen

Nach dem Wirbel während und nach dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern (2:3) wird Schiedsrichter Felix Zwayer vom DFB vorerst nicht mehr für Partien des BVB eingeteilt. "Das ist vollkommen richtig, das machen wir aber auch bei anderen Schiedsrichtern so", bestätigte Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich am Sonntag in der Sendung "Doppelpass" bei Sport1: "Wenn man merkt, dass das wegen bestimmter Vorfälle nicht mehr passt, dann machen wir das so. Das darf aber nicht dazu führen, dass bei jeder kleinen Entscheidung des Schiedsrichters, die einem Klub nicht passt, Druck aufgebaut wird. Am Ende kann man gar keine Schiedsrichter mehr ansetzen. In Ausnahmefällen machen wir das. Und bei Felix Zwayer werden wir das auch so machen.“ Anzeige

Der ehemalige FIFA-Referee und SPORTBUZZER-Kolumnist Babak Rafati hatte eine derartige Entwicklung bereits kurz nach der Partie vorhergesagt und sogar einen möglichen Zeitraum genannt, in dem Zwayer bei Begegnungen der Dortmunder außen vor bleiben wird. "Zwayer wird den BVB mindestens ein, zwei Jahre nicht pfeifen. Der DFB schickt ihn vielleicht mal nach Dortmund, wenn sie im DFB-Pokal gegen einen klaren Außenseiter spielen", hatte der 51-Jährige erklärt.

Zwayer war nach dem Duell zwischen der Borussia und den Bayern in den Mittelpunkt einer hitzigen Debatte geraten. Vor allem BVB-Profi Jude Bellingham hatte sich nach dem Spiel über die Leistung des Referees echauffiert. Unmittelbar nach dem Abpfiff und mit Blick auf die umstrittenen Entscheidungen des Schiedsrichters, der dem BVB einen Foulelfmeter verwehrte und den Bayern einen Handelfmeter gab, sagte er beim norwegischen TV-Sender Viaplay Fotball: "Du gibst einem Schiedsrichter, der schon in Spielmanipulationen verwickelt war, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?" Es war eine Anspielung des erst 18 Jahre alten Mittelfeldspielers auf die Verwicklungen Zwayers in den 2005 aufgedeckten Wettskandal um Ex-Schiedsrichter Robert Hoyzer.

Zwayer wies die Andeutungen Bellinghams, der vom DFB zu einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro verurteilt wurde, entschieden zurück. "Die Aussage erweckt bewusst den falschen Eindruck, ich hätte das Spiel nicht nach bestem Wissen und Gewissen geleitet. Sie ist persönlich, verunglimpfend und respektlos. Selbst wenn man sich in die subjektive, von Emotionen geprägte Perspektive versetzt, bleibt die Aussage fernab jeglicher fachlicher oder sachlicher Kritik". Der 40-Jährige erklärte in einem Bild-Interview zudem: "Ich möchte das am liebsten in einem persönlichen Gespräch mit Jude Bellingham klären und habe gegenüber Borussia Dortmund ein solches persönliches Gespräch angeboten." Eine "aufrichtige Entschuldigung" würde er "annehmen".

Der BVB hatte auf diesen Vorschlag frostig reagiert. "Wenn Herr Zwayer mir und Michael Zorc heute ein Schreiben schickt und ein Gespräch anregt - worüber man diskutieren kann - ich dann aber eine Stunde später das Gleiche mit Originalzitaten in den Medien lese, dann muss ich ehrlich sagen: Ich führe keine vertraulichen Gespräche mit jemandem, wo so etwas eine Stunde später alles im Boulevard steht. So geht das nicht. Ich sehe da derzeit keine große Realisationschance", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.