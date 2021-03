Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich gibt zu: "Fehlerquelle, dass VAR nicht eingreift"

Der Videobeweis spaltet auch vier Jahre nach seiner Einführung die Fußball-Welt. Immer wieder führen Entscheidungen zu Diskussionen und massiven Protesten, manchmal wundern sich Beteiligte, warum nicht eingegriffen wird. Erst am Mittwoch gab es im DFB-Pokal-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel eine strittige Situation, die eben nicht vom Videobeweis unter die Lupe genommen wurde. Dennoch sieht Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich eine positive Entwicklung. "Statistisch werden 98 Prozent der klaren Fehlentscheidungen verhindert. Das VAR-System hilft also enorm", sagte er dem Kicker am Donnerstag.

