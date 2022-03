Schiedsrichter Cortus erklärt nach Becherwurf-Eklat: Deshalb war der Abbruch "alternativlos"

Er entschied auf den ersten Spielabbruch in der Bundesliga seit knapp elf Jahren: Benjamin Cortus blieb am Freitagabend im Bochumer Ruhrstadion nach einem Becherwurf von den Zuschauerrängen auf seinen Schiedsrichter-Assistenten Christian Gittelmann nach eigener Aussage keine andere Wahl, als die Partie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach nicht wieder anzupfeifen. "In diesem Fall, bei einem tätlichen Angriff auf einen Spieloffiziellen, in diesem Fall den Schiedsrichter-Assistenten, ist ein Spielabbruch einfach alternativlos", erklärte der Haupt-Referee in einer Medienrunde seine Entscheidung. Gittelmann war in der 68. Minute beim Stand von 2:0 für Gladbach abgeworfen worden.

