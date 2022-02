Schiedsrichter Daniel Siebert erklärt strittige Szenen beim Nordderby - Dank an HSV- und Werder-Spieler

Tore, Spannung, und zahlreiche Diskussionen über die Entscheidungen von Schiedsrichter Daniel Siebert: Im Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen (2:3) galt es für das Unparteiischen-Team um Siebert gleich mehrere knifflige Situationen zu lösen. Zweimal entschied der UEFA-Referee nach Videobeweis auf Handelfmeter für Werder Bremen, zudem verweigerte er einem Treffer von HSV-Stürmer Robert Glatzel zum vermeintlichen Ausgleich in der ersten Halbzeit die Anerkennung. Genau diese Entscheidungen hat Siebert im Interview mit Sky nach dem Spiel erklärt. Anzeige

Erster Streitpunkt: Das Handspiel des Hamburger Mittelfeldspielers Jonas Meffert im eigenen Strafraum (10. Minute). Als "lächerlich" bezeichnete der HSV-Profi die Entscheidung, Handelfmeter zu pfeifen. Er sei aus einem Meter Entfernung angeschossen worden. Für Siebert war es dennoch richtig, nach Rücksprache mit dem VAR auf Handspiel zu entscheiden. Es sei so, "dass es für mich nach aktueller Auslegung ein strafbares Handspiel ist", erklärte der Schiedsrichter, der auch bei der EM im vergangenen Jahr pfiff. Es gäbe zwar "klarere Handspiele, wenn die Hand über dem Kopf ist", doch "das Problem für den Verteidiger ist, dass in dem Moment nur das Handspiel die Flanke blockt".

"Einmaleins der Schiedsrichterei": Siebert erklärt Fingerspitzengefühl

Nur knapp zehn Minuten später stand Siebert wieder im Fokus. Der vermeintliche Ausgleichstreffer zum 1:1 (19.) zählte wegen eines vorangegangenen Foulspiels des Hamburger Goalgetters Glatzel an Werder-Verteidiger Ömer Toprak nicht. Beide beharkten sich am Fünfmeterraum der Bremer. Glatzel schubste seinen Gegenspieler in dessen eigenen Torwart Jiri Pavlenka. "Es ist leider so, dass es für mich ein klar ein Foul ist von Glatzel. Wir können nicht sagen, dass es ein Zweikampf um den Ball ist", sagte Siebert. "Ich habe nicht gesehen, dass Glatzel schon zum Ball springen will. Für mich hat Toprak die bessere Position zum Ball." Stattdessen habe Glatzel "beide Hände bewusst ausgestreckt" und Toprak geschubst.



Ebenfalls eine strittige Szene: Werder-Profi Mitchell Weiser wurde in der 22. Minute am Strafraumrand von zwei Hamburgern in die Zange genommen und kam zu Fall. Siebert zeigte diesmal jedoch nicht auf den Punkt, was er als "Einmaleins der Schiedsrichterei" bezeichnete: "Wenn ich vorher zwei strittige Situationen gegen den HSV habe, dann habe ich eine Situation mit Mitchell Weiser, wo man Elfmeter geben kann aber nicht muss, dann gebe ich da nicht auch noch die dritte Entscheidung gegen den HSV", erklärte der Spielleiter.

Siebert: "Nicht selbstverständlich, dass man so eine Akzeptanz hier hat"

Beim zweiten Handspiel eines HSV-Spielers, das wieder zu einem Elfmeter führte - diesmal durch Bakery Jatta (51.) - gab es laut Siebert keine zwei Meinungen. "Hier ist die Handposition noch deutlicher. Die Hand ist ja fast auf Schulterhöhe und Kopfhöhe", so der Unparteiische. "Hier ist es so wie bei der ersten Szene, dass der Ball erwartbar ist. Man kann als Spieler nicht sagen: 'Wo kommt der Ball her?'".