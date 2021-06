Schiedsrichter für Klassiker steht fest: Danny Makkelie leitet England gegen Deutschland

Danny Makkelie leitet das EM-Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft in England am Dienstag (18 Uhr/ARD und Magenta TV) . Wie die UEFA am Sonntag bekanntgab, kommt der 38-jährige Niederländer beim Klassiker in Wembley zum Einsatz. Makkelie stand bei der Europameisterschaft bisher zweimal auf dem Platz. Bei den Gruppenspielen Türkei gegen Italien (0:3) und Finnland gegen Russland (0:1) zückte der 38-Jährige insgesamt sieben Gelbe Karten.

Anzeige

Makkelie wird in Wembley begleitet von seinen beiden Linienrichtern Hessel Steegstra und Jan de Vries sowie dem vierten Offiziellen Srdjan Jovanovic aus Serbien. Als Video-Schiedsrichter verfolgt der Niederländer Pol van Boekel die Partie. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw pfiff Makkelie bereits zweimal. Zunächst am 10. Juni 2015 im Freundschaftsspiel gegen die USA (1:2), dann am 5. Oktober 2017 beim 3:1-Sieg des DFB-Teams in der WM-Qualifikation gegen Nordirland im Windsor Park.