Fingerspitzengefühl? Deniz Aytekin über neue Schiedsrichter-Richtlinie des DFB: "Wir sind keine Roboter"

Deniz Aytekin hat sich in einem Kicker-Interview über die in der Winterpause vom DFB neu eingeführte Richtlinie für Schiedsrichter geäußert. Demnach sind die Referees angehalten, härter im Umgang mit den Spielern durchzugreifen. Als Beispiel nannte der 41-Jährige das Ballwegschlagen, um das Spiel zu verzögern. "Auch diese Unsportlichkeit wollen wir konsequent unterbinden. Früher hätte ich da zu einem Spieler vielleicht erst mal gesagt: Lass das sein. Heute gebe ich direkt Gelb, ganz klar", so Aytekin.

Es sei so, dass die Schiedsrichter nach wie vor versuchen, das nötige Fingerspitzengefühl (Aytekin: "Wir sprechen von Ermessensspielraum") walten zu lassen. "Wir sind keine Roboter, die alle das haargenau gleiche Produkt abliefern. Gerade in der Kommunikation mit Spielern oder Trainern kommt es auf die Interpretation im Gesamtkontext an: War eine Handbewegung abfällig dem Schiri gegenüber oder ist der Spieler unzufrieden mit seiner eigenen Aktion?", erklärte der Bundesliga-Referee.

Aytekin: "Niemand geht detektivisch auf den Platz"

Allerdings gibt es durch die neue DFB-Richtlinie unter den Schiedsrichter-Kollegen inzwischen ein "Commitment", durch das der Ermessensspielraum klare Grenzen habe - was laut Aytekin "bei Quervergleichen von Einzelszenen" auch weiterhin zu Diskussionen führen werde. Er könne jedoch versichern, "dass niemand von uns auf den Platz geht, um detektivisch nach Situationen zu suchen, in denen wir endlich wieder einen Verstoß sanktionieren können."

Die neuen Bundesliga-Regeln: Das ist in der Saison 2019/20 im Fußball neu Der Videobeweis hat den Fußball maßgeblich verändert. Vor allem bei Handspielen ist es in der Bundesliga zuletzt immer wieder zu heftigen Debatten gekommen. Zur Saison 2019/20 wurden einige Regelveränderungen vorgenommen, die es Schiedsrichtern und Videoassistenten leichter machen sollen. Der SPORTBUZZER hat die neuen Regeln zusammengefasst. ©

Anzeige

Zuvor hatte bereits Fifa-Schiedsrichter Felix Brych die Verschärfung der Fußballregeln und das härtere Durchgreifen der Referees zum Beispiel bei Meckereien oder Rudelbildung verteidigt. „Wir machen da nichts Verkehrtes, wir wollen einfach ein bisschen mehr Respekt vor uns, vor dem Gegenspieler - und einfach ein bisschen Hygiene in den Sport wieder reinbringen.“ Die große Mehrheit der deutschen Bürger, das habe eine Forsa-Umfrage ergeben, finde „es auch gut, dass wir jetzt ein bisschen härter durchgreifen“.

Rose-Vorschlag: "Besprochene wurde vergessen"