Schiedsrichter für Deutschland-Spiel steht fest: Russe Sergei Karasev leitet Duell mit Ungarn

Die UEFA hat zwei Tage vor dem letzten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) bekanntgegeben, wer das Spiel in der Münchner Allianz Arena leiten wird. Der Russe Sergei Karasev wurde demnach für die Partie in der Gruppe F angesetzt. Seine Assistenten sind Igor Demeshko und Maksim Gavrilin. Er pfeift die deutsche Mannschaft in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal, auch bei der peinlichen 1:2-Niederlage gegen Nordmazedonien im März stand der 42-Jährige auf dem Platz.

