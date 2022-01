Schiedsrichter-Boss Fröhlich sorgt sich um Zwayer: Hat so einen Abschied nicht verdient

DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich hält ein Comeback des umstrittenen Referees Felix Zwayer für ungewiss. "Ich kann Ihnen die Frage seriös nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir daran arbeiten, Felix Zwayer als Schiedsrichter zu halten. Wir müssen uns da noch ein bisschen gedulden", sagte Fröhlich am Sonntag im TV-Sender Sky. Der Berliner Zwayer pausiert derzeit wegen der heftigen Attacken im Anschluss an das Bundesliga-Topspiel Borussia Dortmund gegen FC Bayern im Dezember. Am Wochenende erklärte er, über ein Karriereende nachzudenken.

