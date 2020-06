Fix: Gebürtiger Bremer Harm Osmers ist Schiedsrichter bei Fortuna-Abstiegskrimi gegen Union Berlin

Der Deutsche Fußball-Bund hat - wie seit dem Neustart nach der Corona-Pause üblich - am Samstagmorgen die Schiedsrichter für den Bundesliga-Spieltag bekanntgegeben. Dabei fällt vor allem eine Ansetzung besonders ins Auge, die unter Umständen für Kritik sorgen könnte. Der in Bremen geborene Harm Osmers, mittlerweile allerdings wohnhaft in Hannover, leitet die Partie zwischen Union Berlin und Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ). Und die Rheinländer kämpfen noch um den Relegationsplatz - ausgerechnet im Fernduell mit Werder Bremen!

Bastian Dankert pfeift Bremen-Endspiel gegen Köln

Schon am Freitag hatte die Bild darüber berichtet. Dort kommentierte Düsseldorf-Sportvorstand Uwe Klein die angebliche Osmers-Ansetzung bereits: "Vielleicht ist das ja auch gut für uns, dass er pfeift. Weil er sich nichts nachsagen lassen will, versucht er, noch genauer zu sein" , sagte der Nachfolger von Lutz Pfannenstiel. Die parallele Partie im Abstiegs-Finale von Werder gegen den 1. FC Köln pfeift Bastian Dankert.

Osmers ist zwar in Bremen geboren, wohnt allerdings in Hannover und pfeift für den Niedersächsischen Fußball-Verband (NFV). Erst kürzlich leitete der 35-Jährige sogar eine Partie der Bremer im Weserstadion - das 0:1 der Werder-Elf gegen den FC Bayern, das den Münchenern den vorzeitigen Titelgewinn ermöglichte. "Schiedsrichter dürfen keine Spiele von Vereinen aus dem Landesverband pfeifen, für den sie eingesetzt werden", teilte der DFB bereits im Jahr 2016, als Osmers erstmals die Bremer pfiff, mit. Aneinander angrenzende Landesverbände seien allerdings kein Ausschlusskriterium. Da der in Achim aufgewachsene Referee dem NFV angehört, sieht der DFB also offensichtlich kein Problem darin, ihn bei Spielen mit Bremen-Bezug einzusetzen.